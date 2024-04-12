Мужчина с ножом напал на полицейских в Уфе

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в Уфе, пишет Baza.

Инцидент произошел в районе улицы Карла Маркса. По данным телеграм-канала, нападавший был в неадекватном состоянии: держал нож у шеи и размахивал руками. На место вызвали сотрудников полиции.

По информации Baza, во время задержания мужчина бросился на полицейских, силовикам пришлось открыть огонь.

Двое полицейских получили ранения, одного из них госпитализировали с ножевым ранением в руку.

Неадеквату оказывают помощь медики - во время задержания он порезал сам себя.