12 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Перми возбудили уголовное дело из-за гибели от мазута уток в реке Гусянка

В Перми возбудили уголовное дело из-за гибели от мазута уток в реке Гусянка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение режима особо охраняемой природной территории, повлекшее причинение значительного ущерба".

Природоохранная прокуратура провела проверку информации о загрязнении реки нефтепродуктами.

Река относится к особо охраняемой природной территории регионального значения - экологическому парку "Егошинская долина", где установлен режим особой охраны природных комплексов и запрещена любая хозяйственная деятельность. От слитого в воду мазута погибли утки.

По поручению природоохранной прокуратуры специалистами уполномоченных органов незамедлительно организована очистка реки и почвы. Ход расследования уголовного дела и полное устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Теги: мазут, река Гусянка, утка, загрязнение


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