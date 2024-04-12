В Перми возбудили уголовное дело из-за гибели от мазута уток в реке Гусянка

В Перми возбудили уголовное дело из-за гибели от мазута уток в реке Гусянка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение режима особо охраняемой природной территории, повлекшее причинение значительного ущерба".

Природоохранная прокуратура провела проверку информации о загрязнении реки нефтепродуктами.

Река относится к особо охраняемой природной территории регионального значения - экологическому парку "Егошинская долина", где установлен режим особой охраны природных комплексов и запрещена любая хозяйственная деятельность. От слитого в воду мазута погибли утки.

По поручению природоохранной прокуратуры специалистами уполномоченных органов незамедлительно организована очистка реки и почвы. Ход расследования уголовного дела и полное устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.