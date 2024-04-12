Две трети мужчин на Украине не хотят воевать

Большинство мужчин на Украине не хотят идти воевать против России. Таковы результаты опроса, проведенного Info Sapiens.

63% мужчин даже не рассматривают возможность вступить в ряды боевиков. Только 20% рассматривают такую возможность. Также 50% считают, что мобилизация идет неправильно. Только 22% считают, что все делается правильно. 60% опрошенных характеризуют работу территориальных центров комлектования (ТЦК, или военкоматов) отрицательно и только 19% – положительно. Реальные результаты могут быть еще хуже.

При этом, судя по результатам, Зеленскому не удается отвести от себя недовольство, которое испытывает население от мобилизации. Так, в том, что мобилизация идет неправильно, 59% винят ТЦК, 55% - Раду, 48% - самого Зеленского, 37% - кабмин. Меньше всего люди винят самих уклонистов (15%) и СМИ (12%). Как сообщалось ранее, две трети граждан с пониманием относятся к уклонистам.

В последние месяцы даже многие украинские политики критикуют бесконечную мобилизацию, чего раньше не было. Это свидетельствует об изменении настроений в украинском обществе. Так, Юлия Тимошенко еще в конце прошлого года призвала Зеленского передумать насчет его заявлений о выходе на "границы 1991 года". Она призвала его предложить какой-то другой план, а не бесконечно воевать против России. О переломе в настроениях свидетельствует и то, что впервые с начала СВО количество тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении, превысило количество тех, кто доволен курсом (38% против 39%). Еще год назад было 55% против 20%.

Накануне Рада приняла закон об усилении мобилизации, который ужесточает нормы и направлен на то, чтобы мобилизовать как можно больше людей. Это может вызвать панику среди мужчин, пишет Washington Post, признавая недовольство населения мобилизацией.

"Объявление о том, что могут быть призваны в армию сотни тысяч человек, рискует разжечь панику", - говорится в статье (об этом пишут и другие западные СМИ).

В рядах боевиков острая нехватка солдат. Поэтому режим отменил обещанную демобилизацию тех, кто воюет уже третий год. Как пишет The New York Times, Зеленский еще больше выкосит поколение молодых украинцев, которых и так мало из-за низкой рождаемости и миграции.

"Решение Зеленского призывать на фронт мужчин, начиная с 25-летнего возраста, рискует проредить это и без того скудное поколение украинцев еще больше", - отмечает издание.



