На рейс Turkish airlines не пустили трех россиянок

Троих туристок Space Travel не пустили на рейс авиакомпании Turkish airlines до Канкуна, у них сорвался шестнадцатидневный отпуск. Никакой помощи путешественницам авиакомпания не оказала, отказ не мотивировала.

Как рассказали представители туроператора, три девушки из России 8 апреля летели бизнес-классом в Канкун на Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка сорвалась, но новые посадочные им выдали без промедления. И предоставили отель. Но в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке.

"Никаких официальных документов о denied boarding пассажирам не выдали. Вместо этого позволили сфотографировать странное и откровенно хамское сообщение. Представитель авиакомпании к ним так и не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. Наши клиенты вместо 16 дней в Канкуне полетели домой", - приводит Ассоциация туроператоров России своего вице-президента, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации максимально неблагоприятно сказываются как на самих туристах, так и на туроператорах. Они влекут за собой не только прямые финансовые потери – теперь туроператор должен возместить путешественницам стоимость несостоявшегося тура – но и портят репутацию. Туроператор намерен "пойти до конца" в деле установления истины о произошедшем инциденте, а также рекомендует воздержаться от полетов в Мексику рейсами турецких перевозчиков.