Глава Минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Украине

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс не исключил системы лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет, сообщила газета The Daily Telegraph.

Официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только в 2027 году. По словам Шэппса, Лондон рассматривает возможность передать Киеву ее прототипы раньше указанного срока, передает ТАСС.

"В Европе сейчас идет конфликт, в рамках которого может пригодиться наше современное оружие. Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить", - заявил министр.

В январе Минобороны Великобритании сообщило об успешном испытании системы лазерного оружия DragonFire. Стрельбы по воздушным целям прошли на полигоне на Гебридских островах в Шотландии. Дальность действия DragonFire засекречена, но сообщается, что это оружие прямой видимости, может поразить любую видимую цель.

Главными достоинствами DragonFire военные называют высокую точность (попадание в монетку с расстояния в один километр) и низкую стоимость (менее 10 фунтов стерлингов за выстрел). Также у оружия высокая энергоэффективность: его работа в течении 10 секунд сопоставима с использованием обычного обогревателя в течение часа. Британские власти называют DragonFire недорогой альтернативой ракетам.