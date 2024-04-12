Свердловский город стал площадкой детского Тотального диктанта

В 2024 году детский Тотальный диктант можно будет написать в нескольких городах России, в том числе в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тотального диктанта, ежегодная акция проверки грамотности состоится в следующую субботу, 20 апреля. Параллельно со взрослыми адаптированный диктант смогут написать дети в России и зарубежье.

"Текст для него на ту же тему, что и для основного диктанта, написала Анна Матвеева. Он также будет проверяться филологами. Этот диктант адаптирован для возраста от 7 до 10 лет. Самое главное, что в нем нет оценок – это проверка себя, которая делается исключительно ради удовольствия. Никаких двоек за детский диктант не будет", - пояснил директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков.

Среди площадок, на которых пройдет детский диктант – Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Березовский Свердловской области, ФТ "Сириус", Чита, Кстово, Нови-Сад, Кондрово, Новоалтайск, Улан-Удэ, Качканар, Паттайя, Омск, Москва, Ивантеевка, Аликанте и другие. Уточнить информацию о площадках детского Тотального диктанта можно на сайте totaldict.ru, там же можно зарегистрироваться для участия в акции, выбрав соответствующий город.

В 2024 году столицей Тотального диктанта по решению жюри выбран Томск, а в прошлом году ею был Нижний Тагил. Тогда свердловчане наделали ошибок в диктанте, как, впрочем, и россияне в целом.