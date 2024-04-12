12 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В школе Екатеринбурга страшеклассник проткнул ученика отверткой

Школа №151 Екатеринбурга попала в повестку СМИ три раза в последнее время, один инцидент стоил ребенку жизни. Сообщается, что все три случая связаны с буллингом, то есть издевательствами и травлей в школе.

Вчера 10-классник сильно поранил 9-классника, который, по словам учителей, долгое время буллил старшеклассника. В какой-то момент жертва издевательств не выдержала и вонзила отвертку в ногу обидчика. Удар пришелся на бедренную артерию, подростка увели в медпункт, где остановили кровотечение и вызвали "скорую". Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, парня доставили в медучреждение для осмотра. После сотрудниками по делам несовершеннолетних была организована проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

В департаменте образования и школе инцидент не комментируют.

Второй случай закончился трагедией, хотя и не произошел в стенах школы. Днем 11 апреля у дома на улице Новгородцевой (ЖБИ) нашли тело 12-летнего мальчика. По данным СМИ, он также являлся учеником школы №151, и якобы его тоже травили. В тот день его маму вызвали в школу. По неподтвержденной информации, мальчик покончил с собой. В СКР и полиции трагедию пока не комментируют, но сообщают, что устанавливают детали произошедшего.

Как сообщает ЕАН, в этой же школе 10 апреля один из учеников распылил перцовку на первом этаже здания. Инцидент произошел во время перемены.

Теги: Екатеринбург, школа, ученик, буллинг


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