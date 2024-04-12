На Ямале КамАЗ провалился под лед на зимнике

На Ямале КамАЗ провалился под лед. Видео с места происшествия опубликовали в группе "Мой Салехард" социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на зимнике "Салехард - Мужи". По информации автора поста, обошлось без пострадавших.

По информации дорожного департамента Ямала, на сегодняшний день в связи с неблагоприятными погодными условиями для движения закрыт зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, а также Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги.

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги понижается грузоподъемность. Разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн.

Перекрыты дороги: Новый Уренгой - Пангоды, Подъезд к селу Аксарка. В связи с ухудшением погодных условий: порывистый ветер, снег, недостаточная видимость — возможно закрытие и других участков дорог.