12 Апреля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников поручил 79-летие Победы провести в Новосибирской области на высоком организационном уровне

Губернатор Андрей Травников провел заседание Новосибирского областного организационного комитета «Победа», сообщает пресс-служба Правительства региона.

«В этом году исполняется 79 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. День Победы 2024 года — это своего рода подготовка к юбилею Победы, который мы будем отмечать в следующем году. Традиционно в преддверии праздника, непосредственно 9 мая и после Дня Победы у нас запланировано большое количество разнообразных мероприятий, уже хорошо нам знакомых и полюбившихся, таких как диктант Победы, Свеча памяти, Бессмертный полк, Сад памяти. Рад, что перечень таких акций в нашем регионе каждый год пополняется новыми проектами. В них активно вовлечены общественные, образовательные, волонтерские и добровольческие организации, и, конечно же, ветераны. Все мероприятия, посвященные Великой Победе, мы должны провести на высоком организационном уровне, без формализма и с максимальным вовлечением наших земляков, особенно молодых и юных жителей Новосибирской области», – подчеркнул глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

О ходе реализации плана мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов участникам заседания доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В первую очередь он проинформировал членов оргкомитета о том, как организована работа по поддержке ветеранов. Сегодня на территории области проживает 3956 ветеранов Великой Отечественной войны, среди них участники и инвалиды войны – 136 человек.

Всего за время действия Указа Президента Российской Федерации № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Новосибирской области обеспечено жильем 4 568 ветеранов войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года. За первые три месяца 2024 года денежная выплата на проведение ремонта предоставлена 32 ветеранам войны на общую сумму 1,6 млн руб.

За первый квартал 2024 года диспансеризация проведена 1 474 ветеранам войны, подлежащим диспансеризации. Медицинскую помощь получили 1 393 ветерана войны, в том числе на дому – 871 человек.

К числу региональных мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны традиционно относится оказание накануне майских праздников материальной помощи участникам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Вместе с выплатой ветераны получат поздравление от имени Губернатора Новосибирской области. Все выплаты будут завершены до 30 апреля.

(2024)|Фото: nso.ru

С 25 апреля по 30 июня в регионе пройдут мероприятия акции «Эстафета патриотизма поколений», с 26 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», накануне 9 мая несколько сот курсантов заступят на «Вахту памяти». Всероссийская акция «Сад памяти» состоится 8 и 14 мая на территории «Бульвара Победы» Ленинского района и сквера «Белый сад» по ул. Одоевского, в Первомайском районе. Акция «Свеча памяти» пройдет 8 мая, в Новосибирске она пройдет на мемориальном комплексе «Монумент Славы». Парад войск Новосибирского гарнизона традиционно пройдет 9 мая. Репетиции военного парада намечены на 4 и 7 мая.

Теги: андрей травников, день победы, победа советского народа, ветераны войны, майские праздники


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