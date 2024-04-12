Огнеборцы потушили крупный пожар в автосервисе Екатеринбурга

В Екатеринбурге потушили крупный пожар в автосервисе.

Напомним, сегодня, 12 апреля, поступил сигнал о возгорании на улице Титова в уральской столице. Прибывшие на место пожарные установили, что горит здание автосервиса. Сообщалось, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в дальнейшем открытое горение распространилось на площадь в 600 "квадратов". В 11 часов 22 минуты огнеборцы сумели его ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.

Борьбу с огнем вели 16 человек на шести единицах спецтехники. Причину возгорания в автосервисе теперь предстоит установить пожарным дознавателям.