В России 500 семей владеют 40% всех финансовых активов страны

Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) полагают, что российская экономика отличается аномально высоким неравенством доходов и сверхконцентрацией богатства. Больше половины всех активов страны принадлежат нескольким сотням семейств, что сильно затрудняет исследование состава этой группы населения.

Ученые ВШЭ отмечают высокую стабильность состава этой общественной страты. Большинство сверхбогатых россиян отличаются высоким образованием и происходят в основном из столичных регионов, пишет "Независимая газета". Количество долларовых миллиардеров России даже за время проведения специальной военной операции (СВО) выросло почти на 40%. А их состояние за время конфликта на Украине увеличилось на 63%. Число миллиардеров в РФ могло бы быть еще больше, но 10 из них отказались от российского гражданства.

Несмотря на прирост численности, доля сверхбогатых россиян остается чрезвычайно малочисленной по сравнению с остальной частью населения. Лишь менее 0,0001% взрослого населения РФ – или около 500 сверхбогатых семей – владеют сегодня 40% всех финансовых активов России.

Исследование показало, что группа сверхбогатых в РФ характеризуется высоким неравенством по объемам своих состояний. В качестве измерителя неравенства в обществе обычно используется так называемый "децильный коэффициент (ДК)" – отношение богатств в группах 10% самых бедных и 10% самых богатых. И неравенство в команде сверхбогатых воспроизводит такие же показатели неравенства по российскому обществу в целом. Степень экономического неравенства характеризует децильный коэффициент (ДК), который равен отношению денежных доходов двух крайних из этих групп – самой богатой и самой бедной.