Виталий Хоценко: В этом году по нацпроекту «Цифровая экономика» построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи

В 2024 году регион получил квоту на установку 54 базовых станций в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Дополнительно к квоте будут установлены еще 8 базовых станций.

«В этом году благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», который инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем», - сообщил Губернатор Виталий Хоценко.

С апреля 2021 года Ростелеком и Минкомсвязи России подписали дополнительное соглашение, благодаря которому стало возможным реализовать программу и строить базовые станции мобильной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.

За последние три года в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Омской области были установлены 102 базовые станции сотовой связи. В 2021 году - 19 базовых станций, 2022 году - 43, 2023 году — 40. Это позволило обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом более 24-ти тысяч жителей Омской области.

Развитие инфраструктуры связи проходит при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба Правительства Омской области.