Рогов: Польша готовит своих военных для отправки на Украину

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что военнослужащих армии Польши готовят для возможного ввода контингента на Украину. По его словам, они уже начали прибывать на территорию страны под видом наемников.

"Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий", - сказал Рогов РИА Новости.

Военные, по утверждению Рогова, приезжают на Украину небольшими подразделениями, после месяца-полтора их сменяет другая группа.

В марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что военные стран НАТО в данный момент присутствуют на Украине. При этом Сикорский не пояснил, о военнослужащих каких именно стран идет речь.