12 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Народный Фронт в Свердловской области

Детей жительницы Красноуральска прописали в несуществующем доме. В мэрии разводят руками

Жительница Красноуральска и ее дети оказались прописанными в несуществующем доме, снесенном еще в прошлом веке. С такой проблемой свердловчанка обратилась в ОНФ.

Двухэтажный барак на Победы, 9 снесли еще в 1998 году. Изначально его жильцам говорили, что дом отремонтируют, а потому отправили их в маневренный фонд для временного проживания. Однако ремонта так и не последовало, дом снесли, а на жильцов "забили". Кто-то брал кредиты, кто-то ипотеку, а Юле пришлось ютиться по квартирам маневренного фонда, в надежде наконец получить положенное от государства жилье. У свердловчанки двое детей - сейчас им 6 и 2 года. Однако и администрация Красноуральска продолжает игнорировать мать-одиночку.

"Было три дома, два снесли, а третий, сказали, будут ремонтировать. Жильцам тех двух квартиры дали, а этот так и не отремонтировали, просто снесли. В нем 9 детей проживало", - рассказала знакомая Юлии.

Прописка матери-одиночки Юлии из Красноуральска в несуществующем доме(2024)|Фото: Народный Фронт в Свердловской области

Сама же Юлия вспоминает, что в МФЦ детей прописали на Победы, 9. Сотрудники спокойно отреагировали на факт того, что дома уже порядка 20 лет не существует, отметив, что наличия штампа прописки в паспорте матери достаточно. В администрации города мать-одиночку даже не регистрируют на прием, а адвокаты сообщают, что не могут справиться с мэрией. Женщине "рекомендуют" нанять комиссию, чтобы та дала заключение об аварийности дома и необходимости предоставления жилья взамен, но дома уже нет.

В другой раз в мэрии, как рассказывает Юлия, ей отказывают в предоставлении жилья, так как дома, где она прописана, не существует. Документов на квартиру ей при сносе тоже не выдали. Несмотря на то, что в городских картах, как утверждает свердловчанка, есть информация о бараке и всех, кто там проживал, Юлию обвиняют в подделке прописки. Однако, каким образом она могла прописаться в доме, которого по заявлениям мэрии не существует, объяснить в администрации не могут.

"Я говорю, что у меня тут прописка, А мне: "А может вы ее купили". А вот как бы я купила прописку в доме, которого не существует? Как мне им это доказать?" - недоумевает свердловчанка, отмечая, что вся эта история длится уже больше 20 лет.

Опасаясь за здоровье своих детей, Юлия перебралась из ветхих бараков на съемное жилье, за которое ежемесячно отдает по 17 тыс. - это практически весь доход матери-одиночки. Более того, если в МФЦ не увидели ничего странного в том, что дети будут проживать в давно снесенном доме, в детских садах, на неудачу Юлии, к этому вопросу отнеслись серьезней.

"Из-за отсутствия постоянного места жительства и прописки в несуществующем доме, мать сталкивается с проблемами при устройстве малышей в образовательные учреждения. Но больше переживает за то, что уже никогда не получит положенное по закону за снесенную квартиру новое жилье", - подчеркнул руководить Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.

Съемное жилье матери-одиночки Юлии из Красноуральска, которая не может отдать детей в садик из-за прописки в несуществующем доме(2024)|Фото: Народный Фронт в Свердловской области

О несправедливости семья сообщила на Прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт составил обращения в следственный комитет и прокуратуру Свердловской области, чтобы вместе с надзорными органами защитить интересы матери одиночки.

Теги: Красноуральск, дом, прописка, мать, дети


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