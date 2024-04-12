Правнучке Чкалова вменили призывы к терроризму

В России грозит срок правнучке советского летчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой. Против нее возбудили уголовное дело за призывы к терроризму с использованием интернета. Ей может грозить до семи лет.

Причиной уголовного преследования стали посты Богдановой в соцсетях, а также ее интервью украинскому каналу, которое появилось в Сети в конце января, пишет telegram-канал Shot. Богданова заявляла, что по Москве якобы нужно нанести ядерный удар и неоднократно негативно отзывалась о Российской армии. Также она собирала деньги для украинских нацбатальонов.

После начала специальной военной операции Богданова покинула Россию, семья прекратила с ней отношения. Сейчас правнучка Чкалова, предположительно, живет в Бельгии.