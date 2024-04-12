В Тюменской области ждут резкого повышения воды в реке Ишим до опасных значений

В Тюменской области Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления "половодье" (800 см) с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий

Как сообщила руководитель Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова, ожидается затопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель. В настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. Вода на поймы не вышла.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.

В Ялуторовске уже началась эвакуация жителей, попадающих в зону подтопления. Пока она носит добровольный характер.