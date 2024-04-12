В Эстонии собрались признать РПЦ террористической организацией

Власти Эстония добрались до раздумий о том, чтобы признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен выдвинуть предложить об этом в Рийгикоге (парламенте страны), пишет ТАСС. Если решение будет принято, деятельность Московского патриархата по решению суда в Эстонии может быть запрещена.

"Это не повлияет на прихожан, это не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны", - сказал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала душевным нездоровьем слова Ляэнеметса о необходимости признать Московский патриархат террористической организацией.

"Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский – с террористами?" - размышляет в разговоре с "Известиями" Захарова.