На время противопожарного режима в Екатеринбурге ввели четыре запрета

Начиная с завтрашнего дня, 13 апреля, в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, постановление об этом подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как пояснили в мэрии, введение такого режима накладывает несколько важных ограничений. Среди них четыре запрета:

запрет на посещение лесов и торфяных массивов с пребыванием в лесах, при проведении массовых спортивных и физкультурных мероприятий, а также проезд личных транспортных средств в лесные массивы (кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов);

запрет на использование открытого огня и разведение костров, в том числе на земельных участках всех форм собственности и торфяных почвах;

запрет на сжигание мусора, сухой травы, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ;

запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, эксплуатирующихся на территории объектов общественного питания).

О том, что уже в эти выходные в Екатеринбурге могут ввести противопожарный режим, стало известно в понедельник. А с сегодняшнего дня, 12 апреля, такой режим вводится на всей территории Свердловской области.