Китайские банки стали блокировать оплату компонентов для сборки электроники

С конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, пишет "Коммерсантъ".

Первые сложности с оплатой возникли еще в декабре, они касались в основном готовой продукции. Теперь же возникли проблемы с компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

Издание сообщает, что такая ситуация возникла из-за угроз со стороны США, что заставило банки КНР ограничить операции даже в юанях.

По словам экспертов, Китай выступает фактически монопольным поставщиком, поэтому российские компании могут столкнуться с серьезными задержками производства.

Как сообщалось, в конце марта трансграничные платежи в юанях перестали проводить несколько китайских банков – из опасений вторичных санкций и давления США. Источники в некоторых компаниях, работающих с Китаем, сообщили, что банки КНР непублично предупреждают клиентов из России об отказе принимать у них платежи в юанях.