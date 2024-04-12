В Зауралье затоплены сотни жилых домов

В Курганской области затопленными в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов.

Также затоплены 320 приусадебных участков, низководный мост и 7 участков автомобильных дорог, сообщает управление МЧС по Курганской области в своем telegram-канале.

"Большая вода" продолжает подступать к Кургану. Из-за этого глава Курганской области Вадим Шумков призвал сотрудников мэрии столицы региона пройти всю правобережную часть города и увести из нее жителей. По словам главы региона, приход "большой воды" в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.