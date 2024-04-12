Власти Оренбурга объявили о наступлении пика паводка

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов.

По прогнозам Росгидромета, через два дня уровень воды будет уменьшаться. Горожан предупредили, что на некоторых улицах возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за подъема воды в реке Урал.

По словам Кудинова, за ночь в Оренбурге было затоплено еще 900 приусадебных участков и 361 дом. Эвакуированы еще 99 жителей. В ПВР находится 165 человек, пишет РИА Новости.

Всего, по данным властей ,в Оренбурге подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне подтопления находятся 2 328 домов и 3 792 приусадебных участка. Эвакуированы 1 521 человек.

Тем временем, в Орске ситуация постепенно нормализуется. Убыла вода в микрорайоне Старый город, который принял первый удар волны после прорыва дамбы.