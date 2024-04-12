На Урале 3-летнюю девочку придавило частью памятника Режевским умельцам

На Среднем Урале из-за плохого состояния памятника пострадал маленький ребенок. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 5 апреля в Реже. 3-летняя девочка гуляла с родственником по центру города и подошла к памятнику Режевским умельцам – основателям завода. В этот момент на нее упала плита с названием памятника весом около 40 кг. В результате ребенок получил перелом руки.

Сейчас прокуроры выясняют все обстоятельства и причины инцидента. Будут установлены ответственные за содержание памятника. Также проводится доследственная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.

Накануне другой инцидент случился в Ирбите: 11-летний мальчик погиб во время игры с друзьями на заброшенной стройплощадке. Его насмерть придавило бетонным блоком.