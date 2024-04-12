В Екатеринбурге на площади 400 "квадратов" полыхает автосервис на Титова

В пятницу в Екатеринбурге тушат крупный пожар в автосервисе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня, 12 апреля, поступил сигнал о возгорании на улице Титова в уральской столице. Прибывшие к месту пожарные установили, что горит здание автосервиса. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

Сейчас огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. На месте работают шесть единиц спецтехники и 16 человек личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.

В соцсетях уже появилось видео с места пожара. На кадрах видно, что огонь почти полностью охватил кровлю здания.