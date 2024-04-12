Планировавший взорвать синагогу в Москве хранил бомбу под матрасом

Уроженец Средней Азии планировал совершить теракт в синагоге в Москве, сообщила ФСБ России. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

По месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ). Самодельную бомбу он хранил дома под матрасом.

По данным ФСБ, теракт иностранец готовил в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления людей.

Mash сообщает, что злоумышленник отбывал уголовный срок у себя на родине. В это время установил контакт с террористами, под влиянием которых вступил в международную террористическую организацию.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. Его планировали совершить трое граждан из страны Центральной Азии. Обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.