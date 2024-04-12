В мэрию Нижневартовска вернулся чиновник, уволившийся после "уголовки" в подконтрольной ему СШОР

В мэрию Нижневартовска вернулся скандально известный чиновник Александр Федорус, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой администрации, Федорус вернулся на свою прежнюю должность начальника управления по физической культуре и спорту, заместителя директора департамента по социальной политике администрации города.

К исполнению должностных обязанностей он приступил с 12 апреля 2024 года. В январе этого года Александр Федорус оставил должность в администрации города по собственному желанию. Увольнение произошло после прошедших в мэрии обысков - сообщалось, что у силовиков возникли вопросы к его управлению, которое не проконтролировало работу Спортивной школы олимпийского резерва.

Заместителя директора школы Дениса Белевича подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. 17 января в мэрии прошли обыски.

По версии следствия, в августе 2021 года Денис Белевич подписал акт приема работ по укладке плитки на территории спортивного комплекса, зная, что подрядчик не выполнил часть работ, на сумму в 1,6 млн руб. Эти деньги были неправомерно перечислены подрядчику, в результате учреждению был причинен материальный ущерб. Уголовное дело также возбуждено и в отношении подрядчика. Они соединены в одно производство.

В прокуратуре также сообщали об обнаружении поддельного диплома у Белевича. Он был уволен с занимаемой должности.