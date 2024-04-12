На Урале разыскивается отец, задолжавший детям алименты почти на 2 млн

Судебные приставы разыскивают отца из Нижнего Тагила, задолжавшего по алиментам 1,8 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, у Геннадия Синицина 1979 г.р. двое детей - сын 2004 г.р. и дочь 2017 г.р. О своих обязанностях мужчина знает, но всячески уклоняется от уплаты.

По месту регистрации, в Нижнем Тагиле, мужчина не живет и на связь с приставами не выходит. В связи с этим, по инициативе судебного пристава-исполнителя он был объявлен в исполнительный розыск. Приставы подозревают, что мужчина может находиться в Екатеринбурге.

Желающие поделиться информацией о должнике могут обратиться в главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефонам: отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников и розыска детей ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343)362-28-18, 362-28-17.

Напомним, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 "О персональных данных" судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, в частности, в ходе ведения розыскного дела, вправе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.