12 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области молодежная политика обрела стратегию

О проекте стратегии губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину на заседании межведомственной комиссии по вопросам реализации государственной молодежной политики доложил руководитель регионального агентства по делам молодежи Виктор Нуртазин. Он отметил, что стратегия позволит выстроить системную работу, упорядочить основные направления военно-патриотического воспитания, организации подготовки граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В реализации стратегии предусмотрено участие региональных исполнительных органов и органов местного самоуправления, военного комиссариата, общественных и военно-патриотических объединений.

Так, в Астраханской области планируют организовать военно-патриотические сборы, дополнительную подготовку граждан в запасе и соревнования, нацеленные на проверку уровня физической подготовки молодежи.

Также Игорь Бабушкин отметил, что 30 марта Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному Собранию, в том числе касающихся разработки нацпроекта «Молодежь и дети». Он позволит обобщить и тиражировать лучшие практики для патриотического воспитания, продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодого поколения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Наша молодежь должна чувствовать себя частью большой страны, стремиться беречь Родину, участвовать в её судьбе и иметь возможности для самореализации», - резюмировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: стратегия военно-патриотического воспитания, игорь бабушкин, нацпроект молодежб и дети


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