В Челябинской области несколько десятков рыбаков оказались отрезанными от суши

На озере Куракли-Маян Кунашакского в Челябинской области несколько десятков рыбаков оказались отрезанными от большой земли. Об этом сообщает МЧС, сотрудники которого уже прибыли на место для спасательной операции.

"На озере рыбачили несколько десятков рыбаков. Из-за таяния льда у береговой линии образовалась закраина шириной 30 метров, преодолеть которую теперь рыбакам не под силу...", - сообщили в МЧС.

С начала на лодках было эвакуировано 11 человек, после чего спасатели запросили дополнительные силы, средства, а также специалистов с беспилотной авиационной системой для проведения разведки местности. В 21.00 со льдины было эвакуировано 17 человек, а еще через полчаса при обследовании камышовых участков, обнаружены еще 6 человек.

На берегу установлена световая башня, проводится оповещение по громкоговорящей связи. Прибывают дополнительные силы.