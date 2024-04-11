11 Апреля 2024
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Общество Оренбургская область
Фото: Youtube-канал Анны Асти /youtube.com/@annaastiyt / скриншот клипа

Певица Асти пожертвовала 1 миллион пострадавшим от паводка в Оренбурге

Фонд помощи талантливым детям, созданным певицей Анной Асти, пожертвовал 1 млн рублей семьям пострадавших от паводка в Оренбургской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Мы не могли обойти стороной печальные события в Оренбургской области, где сейчас введен режим ЧС в связи с паводками, поэтому наш фонд "Феникс" перевел 1 000 000 рублей в "Российский Красный Крест" - эти средства пойдут семьям пострадавших. Надеюсь, что в скором времени ситуация нормализуется и все семьи получат новое жилье. В такие непростые моменты важно помнить, что только любовь и добро способны разогнать даже самые темные тучи. И каждый из нас может стать частичкой этого света!" - написала певица.

Напомним, что уровень воды в реке Урал, что возле Оренбурга, поднялся почти до 11 м. По состоянию на 18.00 11 апреля подтоплено 4 тыс. 763 приусадебных участка и 2 тыс. 537 домовладений. Общее число эвакуированных оренбуржцев достигло 1 тыс. 332 человека, 136 из которых - дети. Пункт временного размещения, расположенный на улице Авиационной, переполнен. Людей размещают в ДК "Орбита" на ул. Заводской, 34 и в школе № 35 на улице Беляевской, 57/1.

Теги: Асти, Оренбург, фонд Феникс, паводок, пожертвование


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