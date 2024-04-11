"Если бы у них было оружие..." В Екатеринбурге группа мигрантов избила случайного прохожего

В Екатеринбурге группа лиц неславянской внешности напала проходящего мимо мужчину. Тот шел, разговаривая по телефону, когда на него внезапно налетел идущий мимо незнакомец и повалил на землю. Затем к ним как по команде подбежало еще несколько человек и начали избивать лежащего. Все прекратилось, когда один группы заметил камеру, после чего нападавшие разошлись.

Об инциденте сообщает Telegram-канал "Многонационал", который и опубликовал видео с наружных камер. Нападение произошло на Черепанова, 23. К врачам пострадавший обратился с гематомами по телу, переломом носа, кровоизлиянием в правый глаз, синяком под левым глазом, мешающим его открыть, разорванной верхней губой, болью в ребрах и небольшими проблемами с память. Например, пострадавший помнит дату своего рождения, но для того, чтобы назвать свой возраст, ему нужен калькулятор. По его словам, врачи успокоили, что это вскоре пройдет.

Пострадавший также заявил, что не был знаком с нападавшими, но узнал двоих - они пришли к нему на работу с просьбой починить бензопилу. Никаких конфликтов или даже споров у него с ними не возникло, а потому причин нападать мужчина не видит.

Работник сервиса заявил, что группа людей явно знакомы друг с другом. На видео можно заметить, как после нападения первого мужчины, к нему подбегает еще четверо. Двое присоединяются и избивают лежачего ногами и руками. Один из них еще распыляет в пострадавшего перцовый баллончик. Четвертый прибежал с огромной палкой, но так ничего и не сделал. Последний пятый сразу заметил камеру и предупредил остальных.

"По факту, мы видим таких же подготовленных боевиков, как в "Крокус Сити Холле". Человек вырубает с одного удара, и он даже не разговаривает — сразу наносит удары. А потом такие, как они, за 500 тыс. рублей идут и убивают людей. Если бы у них было оружие, думаю, они бы применили его", — заявил пострадавший.

Сегодня он снял все побои и посетил судмедэксперта. Он рассказал, что у следователя также находилась женщина, двух сыновей которой избили накануне таким же образом — внезапно напали неизвестные неславянской внешности.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию, рассказав, что конфликт все же был, но не у пострадавшего с 21-летним клиентом, а у последнего с 38-летним директором сервиса. Он возник из-за неправильно припаркованной машины, после чего завязалась драка. После клиент вернулся вместе со знакомыми и напал на 41-летнего работника того же сервиса, что и записали камеры. В полиции добавили, что организовали проверку, по итогам которой будут приняты обоснованные процессуальные решения в отношении всех фигурантов.