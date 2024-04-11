Уровень воды в реке у Оренбурга поднялся до 11 метров

Уровень воды в реке Урал, что возле Оренбурга, поднялся почти до 11 м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 см. По состоянию на 18.00 11 апреля подтоплено 4 тыс. 763 приусадебных участка и 2 тыс. 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", - говорится в сообщении.

С 9 утра количество эвакуированных увеличилось на 74 человека, в числе которых 9 детей. Общее число эвакуированных оренбуржцев составляет 1 тыс. 332 человека, 136 из которых - дети. Пункт временного размещения, расположенный на улице Авиационной, заполнен.

Пострадавший от паводка стали размещать в ДК "Орбита" на ул. Заводской, 34 и в школе № 35 на улице Беляевской, 57/1. На данный момент в ПВР размещены 142 человека, в том числе 48 детей: + 35 взрослых и 15 детей к вечеру сегодняшнего дня. Городские власти сообщают, что еще три пункта для длительного проживания наготове и готовы, в случае необходимости, принять людей.

Всего в аварийно-спасательных работах по городу задействовано 352 человека, 109 единиц техники, 47 плавстредств, 3 беспилотника. Привлечена техника и люди регионального управления МЧС, Администрации города, предприятий всех форм собственности, в том числе муниципальных. В зонах подтопления дежурят полиция и медики.

В случае необходимости экстренной эвакуации звонить по телефонам: 112 – Единый телефон экстренных служб, 30-40-40 – Единый дежурно-диспетчерский центр.