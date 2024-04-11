Астраханские школьные педагоги повысили квалификацию в рамках образовательных семинаров

В Учебно-методическом центре по художественному образованию в Астрахани прошёл семинар: «Астраханская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В нем приняли участие 31 педагогический работник общеобразовательных организаций Астраханской области.

В рамках данного семинара слушатели смогли погрузиться в историю и познакомиться с особыми событиями, происходившими на территории Астраханской области в период Великой Отечественной войны. Они посетили Музей боевой славы, который располагается в Музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» на территории Астраханского Кремля. Слушатели познакомились с экспозицией музея, которая рассказывает о героических подвигах астраханцев на фронте и тылу.

Затем слушатели отправились в Государственный архив Астраханской области. Там им были представлены документы, фотографии и другие источники, подтверждающие значимость и вклад Астраханской области в победу над фашизмом, а также различные исторические материалы, позволяющие получить полное представление о сложности и масштабе той эпохи.

В рамках практической части семинара преподаватели приняли участие в Историко-патриотической игре «Астрахань — город трудовой доблести». Перед участниками игры развернулись события тех напряженных лет: создание астраханского городского комитета обороны, оборонительных сооружений, выпуск аэросаней, заготовка льда для пищевой промышленности.

По окончании семинаров слушатели получили сертификаты об окончании обучения, сообщили в министерстве культуры Астраханской области. Подводя итоги, директор Учебно-методического центра Анна Козловцева отметила: «Цель семинаров — не только расширить знания педагогических работников, но и обогатить их методические возможности, предоставив новые инструменты и подходы к представлению учебного материала в рамках преподаваемых дисциплин. Надеюсь, что сегодняшний семинар будет полезен в подготовке мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне».