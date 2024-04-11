Мобильные бригады оказывают медпомощь старшему поколению в Астраханской области

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Черноярском районе был организован выезд специалистов комплексного центра социального обслуживания населения и медицинских сотрудников центральной районной больницы в село Вязовку.

Основная цель — оказание социальных и медицинских услуг пожилым гражданам старше 65 лет на дому, оказание консультативной, правовой, психологической помощи жителям села.

Врач-терапевт и фельдшер провели осмотр нуждающихся граждан, измерили артериальное давление, выписывали рецепты по результатам проведенного осмотра, дали необходимые рекомендации по сохранению здоровья, приняли заявки на лекарства от пожилых людей.

Специалист по социальной работе комплексного центра социального обслуживания населения провела проверку качества предоставления социальных услуг. Особое внимание было уделено ведению отчетной документации и дневников социальных работников, соблюдению графиков посещения и правил поведения при социальном обслуживании, вручила гражданам, находящимся на социальном обслуживании информационные буклеты и ответила на интересующие пожилых людей вопросы. Специалисты посетили семь пожилых граждан села.

Гражданам 65+, желающим получить медицинскую помощь на дому, можно подать заявку по месту жительства в ФАП или в КЦСОН по телефону: 8 (85149) 2-21-84, сообщает министерство социального развития и труда Астраханской области.