Соцконтракт становится в Астраханской области действенным инструментом - более трех тысяч заключено в 2023 году

Об этом на заседании правительства Астраханской области, которое прошло под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева, сообщил министр соцразвития региона Дмитрий Заплавнов.

Он отметил, что социальный контракт зарекомендовал себя как один из действенных инструментов, направленных на повышение благосостояния астраханцев.

Как доложил Дмитрий Заплавнов, примерно треть участников программы направили средства соцконтракта на открытие и развитие своего бизнеса. Для активного внедрения такой помощи в регионе определили приоритетный круг получателей выплаты. Приоритетные категории – семьи с детьми, военнослужащих СВО и группы населения, являющиеся наименее конкурентоспособными на рынке труда.

Также в ходе заседания участники подвели итоги реализации нацпроекта «Культура» в Астраханской области за 2023 год. Министр культуры Ольга Прокофьева сообщила, что в прошлом году из федерального и регионального бюджетов были выделены более 700 млн рублей. Средства направили на строительства и капитальные ремонты ДК и школ искусств, оснащение учреждений культуры новым оборудованием, поддержку и повышение квалификации работников сферы, организацию крупных фестивальных и конкурсных проектов.