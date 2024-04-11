В Орске засыпали основное место прорыва дамбы

Основное место прорыва дамбы в Орске, из-за которого начало топить город, удалось засыпать. Как сообщает РИА Новости, об это свидетельствуют кадры, снятые с дрона. На них четко виден участок дамбы, где в течение суток велась подсыпка камнями.

Дамбу, которую прорвало 5 апреля, построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Как отмечалось, это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.

Ранее министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд рублей.