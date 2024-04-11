Глава ВТБ заявил о резком росте отказов в проведении платежей из России

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России.

"После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 г. резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин", - приводит РИА Новости заявление Костина на съезде Ассоциации банков России.

Центральный банк России в поиске способов ухода от санкций и вторичных санкций, грозящих банкам других стран, готов идти на самые смелые эксперименты. Так, регулятор выступает за ускорение законодательного разрешения использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.