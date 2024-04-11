Депутаты Ивановской областной Думы отправили в Оренбуржье гуманитарную помощь

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате затопления территорий вокруг города Орска Оренбургской области, депутаты Ивановской областной Думы сформировали гуманитарный груз для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим людям.

В четверг, 11 апреля, автомобиль с гуманитарным грузом отправился в пострадавший регион, сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы.

«Мы горячо сопереживаем людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и надеемся, что благотворительная помощь позволит им справиться с чрезвычайными обстоятельствами», – сказала председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

По словам депутата Ирины Сидориной, инициатором сбора средств и необходимых вещей выступило Женское движение партии «Единая Россия». К акции присоединились депутаты регионального парламента, предприниматели.

Депутат Анжелика Гатаулина отметила: «В Ивановской области много текстильных предприятий, и мы сосредоточились на отправке соответствующей продукции». В первую очередь, это полотенца, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, матрасы. В общей сложности отгружено более тысячи штук каждого вида постельных принадлежностей. Общий объем собранной гуманитарной помощи – 20 кубических метров.

Напомним, что 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало насыпную дамбу. Хлынувшая вода затопила Старый город, местные власти вынуждены были эвакуировать жителей. Сейчас затоплено несколько населенных пунктов, более 12 тысяч жилых домов. Уровень воды в реке Урал продолжает подниматься. В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации.