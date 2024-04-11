Европейские дипломаты обхаживают Трампа и его планы по поводу НАТО в преддверии выборов

CNN опубликовал большой материал о том, как в Вашингтоне европейские дипломаты готовятся к победе Дональда Трампа на президентских выборах. Они пытаются получить доступ к потенциальным членам новой администрации США, установить связи и попытаться продавить более лояльную по отношению к Украине и самой Европе позицию. Телеканал делает вывод, что европейцы гораздо серьезнее сейчас относятся к перспективе победы Трампа чем в 2016-м, когда все предполагали, что победит Хиллари Клинтон.

Одной из самых беспокоящих ЕС, Великобританию и других союзников США тем остается отношение Трампа к НАТО. Есть предположение, что президент-республиканец попробует реализовать идею о "двухуровневом членстве" в альянсе: в зависимости от вклада страны в финансирование организации и собственной обороноспособности на нее будет или не будет распространяться пятая статья организации, которая сейчас гарантирует военную помощь всех участников НАТО в случае агрессии в отношении одного члена. Даже называется конкретная цифра: якобы, Трамп хочет, чтобы военные расходы стран НАТО составляли минимум 2% национального ВВП.

Другая актуальная тема – ситуация с Украиной. По данным CNN, Трамп в случае победы на выборах президента США может на следующий день связаться с Путиным и Зеленским, пытаясь начать координацию переговоров. Не исключено, что оба лидера пойдут на контакт с новым президентом США, но вот дальше его единственным рычагом давления будет предоставление военной помощи Украине.