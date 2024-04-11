В Екатеринбурге силовики ищут пассажиров двух обстрелянных электричек

В Екатеринбурге транспортные полицейские разыскивают свидетелей обстрела электричек двумя подростками.

Напомним, вечером 16 марта в полицию поступил сигнал от дежурной по железнодорожной станции Шарташ. Она рассказала, что на остановочном пункте Чапаевская в столице Урала неизвестные обстреляли два пригородных электропоезда сообщением "ст. Ощепково – Екатеринбург" и "ст. Нижняя – Екатеринбург". В результате никто не пострадал, а ущерб, причиненный составам, компания-собственник оценила более чем в 200 тысяч рублей.

Вскоре силовики задержали подозреваемых: подростков 2006 и 2007 годов рождения. Они не стали отпираться и во всем сознались. Против 18-летнего юноши возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". По предварительным данным, именно он и стрелял из пневмата по окнам электричек. Что касается его друга, тот проходит по делу в качестве свидетеля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, для объективного расследования инцидента следователям нужно задать уточняющие вопросы пассажирам, ехавшим в момент обстрела в вагонах 2 и 3 электропоезда №6607 "Нижняя – Екатеринбург", а также в вагоне 4 электропоезда №6703 "Ощепково – Екатеринбург".

Свидетелей инцидента просят связаться с заместителем начальника ЛОП на станции Шарташ Деминым Петром Николаевичем и позвонить по телефону 8-906-81-42-828.

"Транспортная полиция Екатеринбурга просит оказать содействие в расследовании уголовного дела", - добавили в ведомстве.