ФБР опасается теракта в США после нападения на "Крокус"

ФБР опасается террористической атаки в США после трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщает ABC.

Телеканал ссылается на директора ведомства Кристофера Рея, который собирается официально заявить об угрозе в ходе слушаний в Конгрессе в четверг. При этом в качестве возможного организатора нападения может выступить террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ), которая, как утверждают в США, стоит за терактом в "Крокусе".

Глава ФБР намерен убедить законодателей продлить программу правительства США, которая позволяет спецслужбам без дополнительного разрешения со стороны американцев отслеживать звонки и сообщения, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она назвала это "уликой".

Захарова также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ* к теракту и призвала Вашингтон предоставить доказательства своей версии.

* запрещенная в РФ террористическая организация