Правительство не поддержало поправки о наказании серийных доносчиков

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект "Новых людей" о наказании серийных доносчиков. "Мы его обязательно доработаем и внесем снова", - заявила зампред фракции в Госдуме Сардана Авксентьева.

"Вирус доносительства, когда все стучат на всех, по любому поводу, надо останавливать. Потому что - я говорила это раньше и повторю снова – несогласный не значит "враг", - отметила депутат.

"Весной доносчики жаловались на желто-синие лавочки в парках и косички у школьниц. Потом пошли доносы на детские сады и футбольные команды, у которых в названии или символике есть радуга. Почему-то особо бдительные граждане считают, что радуга теперь принадлежит только меньшинствам", - добавляет парламентарий. Авксентьева напомнила, что между сообщением о преступлении и "вредоносным крючкотворством" есть большая разница.

"К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру", - заключила депутат.