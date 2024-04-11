В Тюмени оцепили улицу из-за крышки от муляжа противотанковой мины

В Тюмени правоохранители оцепили территорию возле дома №5а по ул. Профсоюзная.

Рядом с этим местом расположен корпус школы №15.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, там был обнаружен подозрительный предмет. Выяснилось, что он не представляет опасности.

Специалисты Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали находку, это верхняя крышка от муляжа противотанковой мины со следами сильной коррозии.