РЖД представила схему ВСМ Москва – Санкт-Петербург

РЖД представила схему высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

"На маршруте протяжённостью 679 км поезда в зависимости от расписания смогут делать 16 остановок. Общее время в пути – 2 часа 15 минут. Из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, путешествие из столицы до Валдая займёт 1 час 15 минут, до Великого Новгорода – 1 час 41 минуту", - говорится в сообщении компании.

"В 2028 году, когда запустим ВСМ, интервал движения в часы пик будет до 10 минут и до 40 поездов в сутки в каждом направлении. По Москве и Петербургу поезда будут ехать со скоростью 200 км/ч, а между ними – до 400 км/ч", - добавили в РЖД.

Компания рассчитывает, что ежегодно ВСМ будут пользоваться не менее 23 млн человек.

Проектирование линии готово на 60%, ведется строительство участка на выходе из Москвы, в РЖД называют его наиболее сложным.