МИД: Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет средней дальности

Россия допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В США ранее заявили, что намерены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.

"Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на двойное сдерживание мы должным ответить двойным противодействием», - цитирует Рябкова РИА Новости.

На вопрос, станет ли причиной для пересмотра Россией ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление подобных ракет США на их территории на острове Гуам, Рябков ответил утвердительно.

В прошлом году в МИД РФ отмечали, что в зависимости от того, насколько дальнобойное вооружение США поставят в АТР, Россия будет принимать решение об ответных мерах.

В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны Запада отвергли предложение Москвы о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).