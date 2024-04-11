СМИ: В Екатеринбурге арестовали бывшую невестку Чернецкого после обысков в "Клевер Парке"

Бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, по неподтвержденной информации, арестована по обвинению в крупном мошенничестве после обыска офисов в "Клевер Парке" в марте текущего года. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на собственные источники.

Якобы уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" может быть связано с обналичиванием денежных средств по контрактам Минобороны. По данным агентства, речь идет о 50 млн рублей.

Уже на следующий день после обысков в Ленинский районный суд Екатеринбурга было подано ходатайство об аресте Анастасии Чернецкой, которое сразу удовлетворили. Сторона защиты попыталась обжаловать решение, однако Свердловский областной суд встал на сторону силовиков. По словам источника, обвиняемую отправили в СИЗО Челябинска. Это необходимо, чтобы исключить все возможные неофициальные контакты, так как в уголовном деле фигурируют и другие обвиняемые.

Причастен ли к делу бывший супруг Анастасии - неизвестно, однако в окружении семьи последнего заверяют, что обвиняемая уже порядка 10 лет не общалась с сыном бывшего градоначальника.