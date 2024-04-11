Тюменца оштрафовали на 250 тысяч за футбольные ворота, упавшие на девочку

Тюменца оштрафовали на 250 тыс. руб. в доход государства за падение металлических футбольных ворот на семилетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Пострадавшая получила многочисленные переломы.

В суде установлено, что 36-летний обвиняемый, занимая пост начальника участка организации, обслуживающей и содержащей спортивную площадку во дворе одного из домов Заречного микрорайона Тюмени, допустил эксплуатацию футбольных ворот без статичного крепления

Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей



