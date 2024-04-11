17,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселено в Астраханской области в рамках новой программы

Сегодня с рабочей поездкой в Астрахань прибыл председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Вместе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным они провели совещание по вопросам реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капремонту многоквартирных домов, в том числе в части замены старых лифтов.

Глава региона Игорь Бабушкин отметил, что благодаря заключенному в 2021 году соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ в Астраханской области досрочно завершили программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 2017 года, и приступили к реализации новой программы. В ней предусмотрено переселение более 13 тысяч человек из 942 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января.2017 до 1 января.2022 года. В программу вошли объекты в девяти муниципальных образованиях общей площадью 265 тыс. кв. м.

Объём финансирования мероприятий спрогнозирован в размере 17,2 млрд рублей, из которых на ППК «Фонд развития территорий» приходится 10,2 млрд рублей, на бюджет Астраханской области – 6,7 млрд рублей, на местные бюджеты – 234,69 млн рублей.

Игорь Бабушкин сообщил, что на 1 апреля 2024 года в рамках новой программы в регионе расселено более 800 человек из 17,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Основными способами реализации программы остаются выплаты гражданам за изымаемое непригодное жилье и предоставление квартир по договорам социального найма и мены.

Также участники совещания обсудили вопросы капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД), при этом отдельно затронули тему замены изношенных лифтов.

С начала действия региональной программы капитального ремонта в Астраханской области провели восстановительные работы в 1051 МКД. В настоящее время идёт ремонт в 132 многоквартирных домах. При этом в первую очередь восстанавливают кровлю, меняют оборудование на системах водоснабжения и канализации.

С 2015 года в регионе заменили 519 лифтов в 138 многоквартирных домах. Только в 2022 году из бюджета региона выделили более 340 млн рублей и поставили 211 лифтов в 53 МКД. В течение последних лет идёт активное сотрудничество с заводом по производству лифтового оборудования в городе Могилёв Республики Беларусь.

Сергей Степашин, в свою очередь, отметил хорошие темпы наращивания собираемости платежей за капитальный ремонт. Если в 2019 году они составляли 73%, то к концу 2023 поднялись до 91%. При этом средства не оседают на счетах, а сразу направляются на оплату работ и материалов, что также является положительным показателем действий руководства областного Фонда капремонта многоквартирных домов.