Жители Свердловской области набрали рекордное число автокредитов

В марте 2024 года жители Свердловской области, по данным ВТБ, оформили на 40% больше автокредитов, чем в феврале, когда был зафиксирован рекорд по этому показателю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, за последний месяц свердловчане взяли в ВТБ почти 1,3 млрд рублей на покупку тысячи машин. Это почти в 10 раз превышает результат марта прошлого года.

Всего же за первый квартал 2024 года клиенты ВТБ из Свердловской области оформили свыше 2,2 тысяч автокредитов на общую сумму 2,88 млрд рублей. Это в 8,6 раза больше показателей прошлого года. В марте средний размер кредита составил 1,3 млн рублей, увеличившись за месяц на 3,5%, а за год – на 21%.

По оценке банка, наибольший интерес заемщиков, предпочитающих машины с пробегом, вызывают корейские и российские бренды. А клиенты, покупающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских машин.

Ранее сообщалось, что хотя многие европейские, японские и корейские автомобильные бренды официально ушли из России, их продукция продолжает лидировать на отечественном авторынке.