11 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Итоги 5 лет работы уникального проекта Фонда святой Екатерины "Учебно-тренировочная квартира" - презентация на ВДНХ и масштабирование на регионы

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев подвели итоги пятилетней работы уникального проекта в реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Речь идет об «учебно-тренировочной квартире», которая стала прорывной технологией в реабилитации детей с ограничениями по здоровью и примером для всей страны: проект презентовали даже на ВДНХ.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В первую очередь комната позволяет будущим приемным родителям несколько недель пожить вместе с ребенком-инвалидом, которого они хотят принять в семью. Это дает возможность получить контакт и перенять необходимый опыт и знания у специалистов центра: в квартиру приходят педиатры, логопеды, массажисты и так далее.

«Сама идея такой квартиры возникла уже давно. В 2019 году мы изучили опыт нашей страны, опыт других стран и решились на создание такого многофункционального комплекса, который готовит наших детей к жизни. И помог нам Фонд святой Екатерины», — сказала директор Екатеринбургского реабилитационного центра для детей-инвалидов Наталья Печеник.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Кроме того, проект стал площадкой подготовки детей-инвалидов к сопровождаемому или самостоятельному проживанию. На протяжении трех недель вместе с наставником они отрабатывают разные задачи. Для кого-то это формирование режима дня и наработка полезных навыков, кто-то знакомится с бытовыми приборами и учится готовить.

«Мы этот проект неоднократно показывали на разных площадках, даже на выставке “Россия” на ВДНХ. И представители более половины субъектов нашей страны уже побывали здесь, посмотрели. Все подчеркивают: здорово, что есть такой фонд, который позволил это реализовать. Конечно, это надо тиражировать, и мы стараемся некоторые элементы отсюда внедрять в других учреждениях, но именно такая полномасштабная квартира — это образец», — говорит министр социальной политики Андрей Злоказов.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

То, что для здорового человека кажется простым и обыденным, детям с особенностями по здоровью дается сложно. Чтобы к совершеннолетию быть готовым к жизни за пределами центра, порой необходимо пройти несколько курсов за год. За это время ребенок учится обходиться без помощи взрослого, и таких примеров уже очень много.

«Пять лет пролетели незаметно, как результат — это 50 детей-инвалидов, которые научились готовить, стирать, ухаживать за собой. По сути, они готовы к полноценной жизни. Еще восемь детей приняли в семьи — и это важнейший этап всей нашей работы. Мы надеемся, что такие проекты появятся на территории всей нашей страны», — подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Стоит отметить, что сейчас министерство занимается проектированием масштабного областного реабилитационного центра, где уже заложены подобные технологии.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, реабилитация детей-инвалидов, вднх, прорывная технология, александр андреев


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