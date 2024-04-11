"Лента" не смогла договориться о поставках кормов для животных Whiskas и Pedigree

Одна из крупнейших в стране ритейл-сетей "Лента" не смогла договориться с российским подразделением компании Mars о закупке кормов для животных и приостановила заказы, передает РИА Новости. Причиной называются высокие закупочные цены поставщика. Речь идет о таких брендах как Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree.

В "Ленте" считают, что смогут заместить выбывший ассортимент кормами других производителей.

В офисе российского подразделения Mars заявили, что не собираются сокращать производству и поставку кормов для домашних животных. Там также заметили, что 1,5 года не повышали цены, хотя выросла стоимость сырья и логистики.

Ранее "Лента" не смогла договориться о закупочных ценах с американской компанией Mondelez International, которая производит шоколад Milka, Alpen Gold и печенье Oreo.